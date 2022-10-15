Son 1 ay içerisinde ligde sadece bir maça çıkan, önce Milli ara, sonrasında BAY haftası nedeniyle, aradaki Adana Demirspor deplasmanı dışında dinlenme ve toparlanma şansı bulan Galatasaray , lige geri dönüyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor karşısında deplasmanda zorlu bir sınav verecek. Aynı gün içerisinde AdanaDemirspor ve Konyaspor'un da sahaya çıkacak olması, Galatasaray'ın zirve takibini sürdürmesi, hatta liderlik koltuğuna oturması açısından galibiyeti zorunlu kılıyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk da bu durumun farkında ve "Sezonun en iyi futbolunu oynayacağız" dediği Kayserispor maçı için özel bir hazırlık içerisinde.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Barış Alper, Mata, Mertens, Icardi

Yunus ve Kerem kulübeye

Özellikle geçtiğimiz 4 gün boyunca her antrenmanda takımını maç temposunda çalıştıran ve farklı kadro denemeleri yapan Buruk, 3 puanı getirecek en iyi kombinasyonu oluşturmaya kararlı. Okan hocanın son taktik provada denediği ilk 11 ise sürpriz tercihleriyle dikkat çekti. Bunlardan biri Barış Alper Yılmaz. Ara dönemi çok iyi geçiren genç oyuncunun, Kayseri mücadelesine sağ çizgide başlaması bekleniyor. Sezonun formsuz isimleri Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na ise kulübe yolu göründü.

Mata, Mertens, Icardi

Okan Buruk, Mertens'i sol kanat forvet olarak kullanıp, forvet arkasını ise Mata'ya emanet etmeyi düşünüyor. İleri uçta da Seferovic ve Gomis hamle oyuncusu olarak, antrenman performansıyla dikkat çeken Icardi ise ilk 11'de görev alacak gibi görünüyor. Kerem ve Yunus'la boşa çıkacak yerli pozisyonundan birini Barış'a vermeyi planlayan Buruk, diğerinde ise sol bekte Kazımcan'ı oynatarak çözüm arıyor. Stoperde de Abdülkerim'in yeri garanti. Muslera, Nelsson, Boey ve Torreira da yeri değişmeyecek olan isimler. Orta sahanın merkezindeki iki oyuncu arasındaki tercihin de Midtsjö'den yana kullanılması, Oliveira'nın maça kulübede başlaması bekleniyor.

Kayserispor: 4 Galatasaray: 32

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 52 kez rakip oldu. Cim Bom 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. Rekabette Aslan’ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verdi. Geçen sezon Kayseri güldü Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Kayserispor 3-0’lık skorla kazanırken, İstanbul’daki mücadele de 1-1 sona erdi.

Deplasmanda lider Cim Bom

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 5 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan Sarı-Kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. 6 haftadır yenilgisi yok Aslan ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor’a mağlup olduktan sonra kaybetmedi. Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep, Kasımpaşa ve Konyaspor’u yenerken, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı.

9 golün 4'ünü Gomis attı

Ligde geride kalan 8 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran Galatasaray'da 4 gol Bafetimbi Gomis'ten geldi. Kerem'in 2, Sergio Oliveira’nın 1 golü var. Diğer 2 golü ise Gaziantep'ten Kitsiou ile Konyaspor’dan Calvo kendi kalesine attı.

Kerem Aktürkoğlu sınırda

Galatasaray’da Kayserispor mücadelesi öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. 23 yaşındaki hücumcu, Kayseri karşısında sarı kart görmesi halinde 11. haftada Nef Stadyumu’nda oynanacak Alanyaspor sınavında cezalı duruma düşecek.