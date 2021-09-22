Galatasaray , Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor beraberliğinin ardından evinde Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılıp yara sarmayı hedefliyor. Kayserispor ise güçlü rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri temsilcisi ise 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Kayserispor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Assuncao, Taylan, Feghouli, Morutan, Emre Kılınç, Mohamed

Fatih Terim neşteri vurdu!

Galatasaray'da Kayserispor deplasmanı öncesi büyük değişim. Alanyaspor yenilgisinin ardından, "Rotasyon yapmadığıma pişmanım" diyen ve mağlubiyetin sebebini yorgunluğa bağlayan teknik direktör Fatih Terim, sinyalini verdiği değişikliği gerçekleştiriyor. Tecrübeli hoca, birçok yıldızını kadroya almayarak İstanbul'da bıraktı. Eksiklerle ilgili olarak kulüpten verilen bilgide, "Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira’nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı" denildi.

Gustavo Assuncao sürprizi

Fatih Terim, Kayseri'ye götürmediği yıldızların yerine de bazı sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de yeni transferlerden Gustavo Assuncao. Kafileyle birlikte deplasmana giden genç orta saha oyuncusunun, bugün oyuna ilk11'de başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Marcao'nun yokluğunda yaşanan sol stoper sıkıntısı da bu kez Alpaslan'la çözülmeye çalışılacak.

Diagne geri dönüyor!

Feghouli'nin uzun süre sonra oyuna ilk 11'de başlaması, sakatlığını tamamen atlatan Emre Kılınç'ın 90 dakikayı çıkaracak duruma gelmesi de Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken detaylar. Terim ayrıca ileri uçta Mohamed'e şans verecek, son maçta kadroya almadığı Diagne'yi ise ikinci yarıda oyuna sürmeye hazırlanıyor.

Mostafa Mohamed ilk 11'e dönüş yapacak

Geçen sezon transfer olduğu ilk günleri mumla aratan ve adeta gol orucuna giren Mostafa Mohamed, uzun süre sonra Kayserispor deplasmanında ilk 11'e dönüş yapacak. Özellikle Halil Dervişoğlu'nun transferiyle geri planda kalan Mısırlı forvetin, bugün patlama yapması bekleniyor. Bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta da golü bulunmayan Mohamed'in, artık son şanslarını oynadığı, böyle devam etmesi durumunda ise bonservisinin kesinlikle alınmayacağı belirtiliyor. Terim'in, özel hayatında sorunlar yaşadığı iddia edilen Mostafa Mohamed ile özel bir görüşme yaparak, onu Kayseri deplasmanına motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

Galatasaray 3 haftadır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi. Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor’u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor ’a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2’sini hanesine yazdırdı.

Üstünlük Galatasaray'da

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 51. kez karşı karşıya gelecek. Kayseri’deki 25 lig maçının 12’sini Galatasaray kazanırken, ev sahibi takım sadece bir kez sahadan üç puanla ayrıldı. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Aralarındaki son maçlar

Rekabette Galatasaray’ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri’de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1’lik sonuçlarla elde etti. İki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul’daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 50 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.