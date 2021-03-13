Uğur Kulaksız yönetiminde 2+2 galibiyet alarak 14. sıraya kadar sıçrayan Kayserispor'da Galatasaray maçı öncesi moraller yüksek. Orta sahada direnci Karlo Muhar ve Joseph Attamah ile sağlıyorlar. Kanatlarda Pedro Henrique ve Aaron Lennon oynuyor. Hücum merkezinde geçen hafta İlhan Parlak'ı izledik, tecrübeli isim son 5 maçta 3 gol atmayı başardı. Kalede Doğan Alemdar, önündeki "Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich" hattı da iyice oturdu. Takımın değişilmezi, kaptan Cristian Sapunaru yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak kaldı. Uzun süredir sakat olan Ömer Uzun ve Denis Alibec'le birlikte Gustavo Campanharo'nun da oynaması beklenmiyor.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN...

Son 2 haftada 5 puan kaybedip zirveden inen Galatasaray'da ise hafta arası Younes Belhanda krizi yaşandı. Disiplinsiz tavırlarıyla bardağı taşıran Faslı "10" numaranın sözleşmesi feshedildi. Belhanda bu sezon 22 lig maçında 9 gole katkı (6 gol - 3 asist) yapmıştı. Ryan Donk ve Emre Taşdemir sakatlıkları; Oğulcan Çağlayan, Halil Dervişoğlu, Fatih Öztürk ve Şener Özbayraklı teknik heyetin kararı dolayısıyla deplasman kafilesinde yer almadı. TD Fatih Terim'in geçen hafta 2 gol atan Radamel Falcao ile devre arasında kadroya katıldığı andan itibaren büyük bir etki bırakan Mostafa Mohamed arasındaki "9 numara" kararını maç saati vermesi bekleniyor. Sivasspor maçının sınıfta kalan isimlerinden Martin Linnes yerine sağ bekte yeniden DeAndre Yedlin'i göreceğiz. Orta sahada sertliği arttırmak için Taylan Antalyalı ve Gedson Fernandes'in yanına Oghenekaro Etebo eklenebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor iç sahada oynadığı son 5 lig maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Galatasaray'ın ligde oynadığı son 5 maçın 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Fatih Terim daha önce Kayserispor'a 10 kez rakip oldu, hiç kaybetmedi! (9 galibiyet - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %57'lik kesim üst üste puan kayıpları yaşasa da, Belhanda krizi sonrası iyice dalgalansa da İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibine Kayseri deplasmanında güveniyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.