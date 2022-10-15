Kayserispor - Galatasaray maçı iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında devreye 1-0 önde girse de, 60'ta 2-1 geri düşen Kayserispor; gün sonunda 1 puanla sahadan ayrılmıştı. Fenerbahçe 'ye Kadıköy'de 2-0 kaybettikten sonra oynadıkları 4 maçta 7 puan topladılar... 2003'lü genç stoper Arif Kocaman ve 2002'li genç sol açık Nurettin Korkmaz sakat. Sezon başından beri sadece 2 maçta forma giyebilen ve İstanbul'da sakatlığı nedeniyle oynayamayan Mame Thiam kadroda olacak; son durumları maç saati netleşecek. TD Çağdaş Atan kaleci ve geri dörtlü tercihlerini kolay kolay değiştirmiyor... Kalede Bilal Bayazıt, sağ bekte Onur Bulut, sol bekte Lionel Carole ve stoperde "Kolovetsios & Hosseini" ikilisi forma giyecek. Kanatlardan birinde Miguel Cardoso'yu, orta alanda Bernard Mensah'ı ve en ilerde Mario Gavranovic'i izleyeceğiz.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Milli ara dönüşü deplasmanda Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Galatasaray ise, geçen haftayı "bay" geçti ve bu arada TD Okan Buruk'un kadroda bazı köklü değişiklikler yaptığı belirtildi. Patrick van Aanholt, Kayserispor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Sol bekte büyük ihtimalle Kazım Karataş izleyeceğiz. "8+3 kuralı" nedeniyle hücum kanatlarında Türk kullanan Buruk, Kazım'ın sol beke geçmesiyle birlikte Milot Rashica ya da Yusuf Demir'den artık ilk 11'de faydalanabilecek. Ancak kulübe yakın kaynaklar, bu hamlenin Dries Mertens'i sol kanatta kullanıp orta alanda Juan Mata'ya yer açmak için yapıldığının altını çiziyor. Mertens'in tersinde Barış Alper Yılmaz görebiliriz. Hücum merkezinde Mauro Icardi forma giyecek. Adana Demirspor maçında sınıfı geçen orta alandaki "Fredrik Midtsjö & Lucas Torreira" formülünde de ısrar edilecek...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 lig maçının tamamında "ilk golü atan" taraftı.

- Galatasaray'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %60'lık kesim zirve yarışından kopmak istemeyen İstanbul'un sarı-kırmızılı takımından Kayseri'de galibiyet bekliyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.