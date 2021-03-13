Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçında 5 puan kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Son iki maçını kazanan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ise bu çıkışını sürdürmek istiyor. Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. bein SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Muhar, Attamah, Lennon, Avramovski, Henrique, İlhan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Mohamed, Falcao

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray son 2 maçta 5 puan kaybetti

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

6 isim kadroda yok

Galatasaray'da 6 futbolcu, Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.

Galatasaray'da beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor cephesi

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kayseri ekibi, sahasında 5 maçtır kaybetmiyor.

Sakatlıkları devam eden; Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer Uzun takımdaki yerini alamayacak.

Kaleci Lung ile Miguel Lopes’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak