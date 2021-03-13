Kayserispor - Galatasaray Canlı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Son iki maçında 5 puan kaybeden Fatih Terim'in öğrencileri deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Son iki maçını kazanan ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ise bu serisini sürdürmenin peşinde. Galatasaray'da Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti

İşte Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Henry, Babel, Etebo, Linnes, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Arda, Feghouli





MAÇ BAŞLADI

4.dakikada Gedson Fernandes savunma arkasına oynadı, Falcao kontrol edip vurdu top az farkla auta gitti. Pozisyonun sonlanmasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

7.dakikada sol kanattan Emre Kılınç köşe vuruşunu kullandı ortasına Luyindama kafayı vurmak istedi ancak top kaleye gitmedi

NET FIRSATI! 9.dakikada sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba kaleci ile karşı karşıya durumda kafayla vurdu şutunu kaleci Doğan çıkardı. Seken topa en son Gedson Fernandes vurdu son anda savunma topu kornere attı

13.dakikada sağ kanattan Avramovski köşe vuruşunu kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Lennon vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

17.dakikada sağ kanattan Lennon hızlı geldi yerden kaleye paralel bir orta yaptı ancak takım arkadaşları topa dokunamadı

23.dakikada Taylan orta alanda topu ceza sahasına kaldırdı, Mostafa Mohamed kafayı vurdu ama şutu kalecide kaldı

25.dakikada Emre Kılıç ara pasını verdi, çizgiye kadar inen Emre Akbaba kale sahasına çevirdi ancak son anda savunma topu uzaklaştırdı

26.dakikada Kayserispor'da deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok sakatlandı ve oyundan çıktı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 28.dakikada Kayserispor'da sakatlanan Uğur Demirok çıktı yerine Sapunaru girdi

NET FIRSAT! 29.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Orta alandan kaptığı topla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique, rakibini çalımlayıp golü atmak istedi ancak topu fazla açıncan pozisyondan yararlanamadı

BU KEZ FALCAO! 30.dakikada bu kez Galatasaray etkili geldi. Uygun durumda Falcao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti

34.dakkada sol kanattan Saracchi ortaladı kafayı Mostafa Mohamed vurdu ancak şutu yandan auta gitti

SARI KART! 36.dakikada Galatasaray'da Taylan ceza sahası yayında yaptığı faul sonucu sarı kart gördü. Taylan böylece cezalı duruma düştü









38.dakikada serbest vuruşu Avramovski kullandı, sert şutunu kaleci Muslera çıkardı

SARI KART! 42.dakikada Kayserispor takımında oyundan çıkan ve yedek kulübesinde yer alan Uğur Demirok itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü. Uğur Demirok böylece cezalı duruma düştü

GOL! 44.dakikada Falcao ile Galatasaray 1-0 öne geçti

















































Maçtan notlar

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Galatasaray son 2 maçta 5 puan kaybetti

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

6 isim kadroda yok

Galatasaray'da 6 futbolcu, Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk, Emre Taşdemir, Halil Dervişoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Şener Özbayraklı ve Fatih Öztürk de kadroda bulunmuyor.

Galatasaray'da beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor cephesi

Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor ise yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kayseri ekibi, sahasında 5 maçtır kaybetmiyor.

Sakatlıkları devam eden; Campanharo, Alibec, Maglica ve Ömer Uzun takımdaki yerini alamayacak.

Kaleci Lung ile Miguel Lopes’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak