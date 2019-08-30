Kayserispor - Galatasaray (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara geliyor.

İLK DÜDÜK ÇALDI VE MÜCADELE BAŞLADI!





****

İLK 11'LER:

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne

Falcao'da gündem yaratan gelişme! İşte görüşmenin detayları...



