Kayserispor - Galatasaray (CANLI)
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, Denizli deplasmanından mağlup dönerken evinde Konyaspor'a berabere kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri, 3. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de. Maç başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen ekranlara geliyor.
İLK DÜDÜK ÇALDI VE MÜCADELE BAŞLADI!
****
İLK 11'LER:
Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Miguel Lopes, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Rienstra, Mensah, Henrique, Adebayor, Umut Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ömer Bayram, Nzonzi, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne
Falcao'da gündem yaratan gelişme! İşte görüşmenin detayları...