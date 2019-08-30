Kayserispor-Galatasaray maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun kritik kararlarıyla son bulurken 90 dakika bitiminde Adebayor'dan sert sözler geldi.

Kayserispor formasıyla ilk maçına çıkan siyahi yıldıs, hakem Öğretmenoğlu'nu hedef aldı.

Adebayor, "Uzun zamandır Türkiye'de yoktum. Geri gelip oynamayı başladım, bu benim için güzel bir şey. Maça baktığımızda komik şeyler yaşandı. Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduk ancak kaybettik. Yeni bir takımız, negatif yönlerimizi iyileştirip daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.