Kayserispor fırsatı kaçırdı

Ligdeki son 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi elde eden Kayserispor, Avrupa kupası hattı ile arasındaki puan farkını bir hayli azaltmıştı.Hafta içerisinde de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşan Sarı-Kırmızılılar, son dakika golüyle rakibini saf dışı bırakırken, çeyrek finale yükseldi.

Eksiklere rağmen...

Hikmet Karaman'ın öğrencileri, Galatasaray karşısında da mücadeleci görüntüsü ile dikkat çekti. Lung, Emrah Başsan, Kolovetsios, Campanharo ve Mensah'ın sakatlığı, Uğu rDemirok’un cezası sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada Kayserispor, ikinci yarıda Cardoso ile golü de buldu. Ancak 85. dakikada Mohamed'in golü sonrasında Sarı-Kırmızılılar yıkıldı, galibiyet şansını yitirdi. Ayrıca bu sezon İstanbul'lu rakipleriyle 9. maçına çıkan Kayserispor, söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etmiş oldu.

Cardoso 155 gün sonra

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız sağ kanat oyuncusu Miguel Cardoso, ligdeki ilk golünü 11 Eylül'de Kasımpaşa deplasmanında kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, bu tarihten sonra isesuskun kaldı. Portekizli, tam 155 gündür gol sevinci yaşayamıyordu. Cardoso, Galatasaray karşısında sahneyeçıktı. 69. dakikada rakip fileleri havalandıran Cardoso, alınan bir puanın mimarlarından oldu. Cardoso, 90+5'teyerini İlhan Parlak'a bıraktı.







