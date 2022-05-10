Kayserispor finale yükselmek istiyor

Kayserispor, bugün sahasında Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor.

Kayserispor'da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor.

Kadir Has stadında oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Curbay hakem üçlüsü yönetecek.

Kayserispor ile Trabzonspor 5. randevu

Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri'de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi.

İki takım arasında oynanan Türkiye Kupası maçları ve neticeleri şöyle:

1982/1983 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

1982/1983 Trabzonspor-Kayserispor 1-0

2005/2006 Trabzonspor-Kayserispor 0-3

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0