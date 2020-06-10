Kayserispor, Fenerbahçe maçı öncesi taktik çalıştı

Hes Kablo Kayserispor, cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için taktik çalışması yaptı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 20:45 Son Güncelleme:
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Kayserispor, Fenerbahçe maçı öncesi taktik çalıştı

Coronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından çalışmalarına bireysel olarak evlerinde devam eden sarı - kırmızılılar, 11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanmasının ardından Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız veren Kayserispor hafta boyunca bu karşılaşmaya hazırlandı. Bugün akşam saatlerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde taktik çalışması yapan Kayseri takımı yarın ter idmanından sonra havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.

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