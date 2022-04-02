Süper Lig 'in 31. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Son haftalarda oynadıkları iyi futbola dikkat çeken tecrübeli hoca, "Öncelikle millî takımlara 12-13 tane oyuncu gönderdik. Birçoğu oynadılar. Hepsini takip ettik tek tek. Bizim de beraber kalan oyuncularımızla çok iyi antrenmanlar yaptık, çok iyi çalıştık. Her hafta olduğu gibi rakibi iyi analiz ettik. Bunları oyuncularımıza çok iyi anlatabildiğimizi düşündük. İyi hazırlandık. Son haftalarda iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan ve bunu rakiplere kabul ettiren bir Fenerbahçe var. Bugün de buraya iyi futbol oynamak, kazanmak için geldik" dedi.

Çalışmalarına ilişkin oyunculardan gelen olumlu görüşlerin mutluluk verici olduğunu belirten İsmail Kartal, "Gönül ister ki bu aralarda bütün takım beraber çalışalım. Çoğu kendi ülkelerini temsil ediyorlar. Önemli görevleri var. Çok iyi çalışıyoruz. Bunu oyuncularım da zaten söylüyorlar, kabul ediyorlar. 'Hoca zorlanıyoruz ama mutluyuz. Bunun karşılığını alıyoruz' gibi dönüşler oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.