Süper Lig'in 42. ve son haftasına 79 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği haftada Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan ve ayağına gelen fırsatı kaçıran Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarına çevirmeyi amaçlıyor. İki takım da kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa Kanarya şampiyon olacak. Haftaya 41 puanla 17. sırada giren Kayserispor'a ise ligde kalması için alacağı 1 puan yeterli olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.