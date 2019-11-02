Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Denizlispor ve Konyaspor maçlarından 3 puanı kapan Sarı Kanarya, deplasmanda Kayserispor'u devirip, Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Sezona teknik direktör Hikmet Karaman’la başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor’da daha sonra göreve gelen Samet Aybaba iki hafta görevde kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun’la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. İstikbal Mobilya Kayserispor, 4 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler:

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz,Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Moses, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriqi

Kaptan Emre yine sahada

Kaburgasındaki kırığa rağmen Sarı-Lacivertliler’i yalnız bırakmayan takım kaptanı Emre Belözoğlu, Kayserispor karşısında da gemiyi bir kez daha terk etmeyecek. Tarsus İdman Yurdu ile Mersin’de oynanan Türkiye Kupası maç kadrosuna dahil edilmeyip dinlendirilen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu yine iğne ile mücadelesini verecek. Tecrübeli oyuncunun, maçın gidişatına göre son lig maçında olduğu gibi ikinci yarının ortalarında ağrılarının artmaması adına kenara alınması bekleniyor.

Son iki maçta kazanan Kayseri

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi iki maçtır mağlup eden Kayserispor, rakibine karşı tarihindeki en uzun serisini yaşıyor. Kayseri, geçen sezon ligde Sarı-Lacivertliler’i deplasmanda 3-2, sahasında 1-0 yenmeyi başardı. Ancak aynı ekip bu sezon son 10 iç saha maçının sadece birinde sahadan galip ayrılırken, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’da bu karşılaşma öncesi Atila Turan cezalı, Alpay Çelebi de sakat, Pedro Henrique ve Mensah da kart sınırında yer alıyor.

Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü. Son olarak Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun başında Osmanlıspor’u çalıştıran Uygun, 5. haftada 17 Eylül 2017’de oynanan Sivasspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı. Daha sonra Katar’da takım çalıştıran Bülent Uygun, 2 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig’deki ilk sınavını, futbolculuğu döneminde önemli başarılar elde ettiği Fenerbahçe’ye karşı verecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe 47. kez karşı karşıya gelecek

İM Kayserispor ile Fenerbahçe bugüne kadar 46 kez Süper Lig’de karşılaştı. İki takım arasında oynanan 46 maçta Kayserispor 8 kez kazanırken Fenerbahçe ise 28 kez galip geldi. 10 maç ise berabere bitti. Sarı-kırmızılılar, rakibine 48 gol atarken kalesinde ise 103 gol gördü. Kayseri’de oynanan 23 müsabakada ev sahibi ekip 5 kez 3 puana uzanırken, Kanarya ise 12 kez galibiyet sevinci yaşadı. 7 kez de eşitlik bozulmadı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 20 gol atarken, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008/2009 sezonunda da deplasmanda 1-4’lük sonuçlarla alırken, Fenerbahçe ise 2004/2005 sezonunda 7-0 ve 1994/1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti. Fenerbahçe 2013/2014 sezonunda da sahasında 5-1 kazanmıştı. Kayserispor-Fenerbahçe arasında oynanan maçlar şöyle:

2018/2019 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

2018/2019 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-3

2017/2018 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-5

2017/2018 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-3

2016/2017 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 4-1

2016/2017 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-3

2015/2016 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-0

2015/2016 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-1

2013/2014 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

2013/2014 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 5-1

2012/2013 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

2012/2013 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

2011/2012 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-0

2011/2012 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-1

2010/2011 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

2010/2011 İ.M.Kayserispor-Fenerbahçe: 2-0

2009/2010 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

2009/2010 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

2008/2009 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

2008/2009 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-4

2007/2008 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

2007/2008 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 2-1

2006/2007 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 2-2

2006/2007 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-1

2005/2006 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-0

2005/2006 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-0

2004/2005 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 7-0

2004/2005 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-2

1997/1998 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 1-2

1997/1998 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1995/1996 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-3

1995/1996 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

1994/1995 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-2

1994/1995 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 8-1

1993/1994 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 0-0

1993/1994 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 1-1

1992/1993 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-2

1992/1993 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1985/1986 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 3-3

1985/1986 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 3-2

1979/1980 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 4-2

1979/1980 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0

1974/1975 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-1

1974/1975 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-3

1973/1974 Fenerbahçe - İM Kayserispor: 2-0

1973/1974 İM Kayserispor - Fenerbahçe: 0-0



