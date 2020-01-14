Kayserispor - Fenerbahçe (canlı izle Kayseri fb canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. 34. dakikada Miguel Lopes'in attığı golle Kayserispor 1-0 öne geçti. Maçın detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

14 Ocak 2020, Salı 20:25 Son Güncelleme:
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Kayserispor - Fenerbahçe (canlı izle Kayseri fb canlı izle)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor. 

Maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

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İki takımın maç kadroları:

Kayserispor:

Silviu Lung - Mert Kula - Miguel Lopes - Ben Rienstra - Yasir Subaşı - Aksel Aktaş - Hasan Hüseyin Acar - Emre Demir - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Artem Kravets

Yedekler

İsmail Çipe - Emirhan Civelek - Furkan Polat - Antony Uzodimma - Pedro Henrique - Ömer Uzun

Fenerbahçe: 

Harun Tekin - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Mathias Zanka - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Mevlüt Erdinç

Yedekler:

Altay Bayındır - Adil Rami - Serdar Aziz - Murat Sağlam - Ozan Tufan - Max Kruse - Mehmet Ekici - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi - Garry Rodrigues

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