Kayserispor - Fenerbahçe (canlı izle Kayseri fb canlı izle)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. 34. dakikada Miguel Lopes'in attığı golle Kayserispor 1-0 öne geçti. Maçın detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
BU MAÇA CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...
İki takımın maç kadroları:
Kayserispor:
Silviu Lung - Mert Kula - Miguel Lopes - Ben Rienstra - Yasir Subaşı - Aksel Aktaş - Hasan Hüseyin Acar - Emre Demir - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Artem Kravets
Yedekler
İsmail Çipe - Emirhan Civelek - Furkan Polat - Antony Uzodimma - Pedro Henrique - Ömer Uzun
Fenerbahçe:
Harun Tekin - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Mathias Zanka - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Mevlüt Erdinç
Yedekler:
Altay Bayındır - Adil Rami - Serdar Aziz - Murat Sağlam - Ozan Tufan - Max Kruse - Mehmet Ekici - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi - Garry Rodrigues