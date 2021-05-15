Kayserispor - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 42. ve son haftasına 79 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak. Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği haftada Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan ve ayağına gelen fırsatı kaçıran Fenerbahçe, Kayseri'de 3 puana uzanıp gözünü Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarına çevirmeyi amaçlıyor. İki takım da kaybeder, Fenerbahçe kazanırsa Kanarya şampiyon olacak. Haftaya 41 puanla 17. sırada giren Kayserispor'a ise ligde kalması için alacağı 1 puan yeterli olacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler:

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Kayserispor'un yedekleri: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen, Besard Sabovic, Denis Alibec.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Enner Valencia.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Lemos, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samatta, Luiz Gustavo, Tisserand, Mame Thiam, Novak, Arda Güler.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Emre Belözoğlu özel olarak görüştü

Emre Belözoğlu, ligin son maçı olan Kayserispor karşılaşması öncesi takımıyla bir görüşme yaptı. 40 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca iki öğrencisiyle de özel bir toplantı gerçekleştirdi. Bu sezonun flaş ismi olan Dimitris Pelkas, ligin en kritik döneminde form düşüklüğü yaşadı. Yunan yıldız özellikle şampiyonluk yolundaki hayati Sivas maçındaki görüntüsüyle büyük hayal kırıklığı yarattı.

‘Aynen devam et’

Emre Belözoğlu, 27 yaşındaki oyuncuyla yaptığı özel görüşmede, “Sezonu en iyi geçiren oyunculardan birisin. Son dönemde formun düştü ama ligi güzel bitirmek senin elinde. Bu maçta gerçek Pelkas’ı izleteceğine inanıyorum” dedi. 40 yaşındaki teknik adamın özel görüştüğü bir diğer isim ise Enner Valencia oldu. Belözoğlu, “Son haftalarda yakaladığın çıkış alkışlanacak cinsten. Ortaya koyduğun mücadele ise takdire şayan. Arkadaşlarına örnek oluyorsun. Kayseri’de de aynı performansı bekliyorum” dedi.

'Şansımız hâlâ var'

Genç teknik adam, tüm takımla ya ptığı toplant ıda ise, “Şampiyonluk fırsatını elimizin te rsiyle ittik. Hâlâ az da olsa şansımız var. Şampiyonlar Ligi ihtimali de bul unuyor. Bize düşen son düdüğe ka dar en iyi mücadeleyi verip, kazanarak rakiplerin alacağı sonuçl arı beklemek” diye konuştu.

Kayserispor’a beraberlik yeter

Bu sezon tam 7 farklı hocayla çalışan Kayserispor son haftaya küme düşme potasının bir basamak üzerinde girdi. Yarışta büyük avantajı olan Sarı- Kırmızılılar'a ligde kalması için şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında 1 puan yetiyor. Gençlerbirliği, Trabzon karşısında kazanamazsa, Kayseri kaybetse dahi yine ligde kalan ekip olacak.

İkili averajda geride

Kayseri yenilir, Gençlerbirliği kazanırsa ikili averajda Ankara ekibi üstün olduğu için Sarı- Kırmızılılar düşen son takım olur. İşi şansa bırakmak istemeyen Yalçın Koşukavak, Kanarya karşısına puan ya da puanlar almak için çıkacak.

Düdük Halil Umut Meler'de

Merkez Hakem Kurulu, sezonun son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleye Halil Umut Meler atandı. Meler’in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Fenerbahçe, bu sezon Halil Umut Meler’in düdük çaldığı lig maçlarında Gençlerbirliği deplasmanında 5-1, Alanya karşısında 2-1 galip gelirken, Beşiktaş derbisinde ise sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda hiç kırmızı çıkmadı.

Fenerbahçe ile Kayserispor, 50. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde 50. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçta Fenerbahçe 30, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 108 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 9 maçta 3 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri’deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy’deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.

Kayseri’deki maçlar

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri’de 25. kez karşılaşacak. Kayseri’deki 24 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip ise 6 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri’de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 21 gol attı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994’te cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005’te İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig’de averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe maçından puan alması ve Galatasaray’ın da Helenex Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf siyah-beyazlılar olacak.

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek.

Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

Fenerbahçe için ise tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Şampiyon, 11 kez son haftada belli oldu

Süper Lig’de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli olacak. Daha önce şampiyonluk heyecanının son haftaya taşındığı 11 sezondan 2’sinde zirve son haftada el değiştirdi. Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010’da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. 2005-2006’da Galatasaray’a geçilen sarı-lacivertli ekip, 2009-2010’da ise şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

2005-2006’da Fenerbahçe ile Galatasaray son haftaya 80’er puanla girdi. Fenerbahçe’nin Denizlispor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı son haftada Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 yenip şampiyonluğa ulaştı.

2009-2010’da ise son haftaya 72 puanla 2. sırada giren Bursaspor, son haftada Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. 34. haftaya 73 puanla lider durumda giren Fenerbahçe ise Trabzonspor’la 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğu Bursaspor’a kaptırdı.

Ligde son olarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmiş, Galatasaray sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım olmuştu.