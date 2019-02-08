Kayserispor-Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşıyor. Süper Lig’de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig’deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

Not: Sayfa sürekli güncellenmektedir

Mücadele başladı

Mücadelenin ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a çıktı. 6. dakikada Tecrübeli futbolcu rakibine yaptığı hareket nedeniyle kart gördü.

Mücadelenin 7. dakikasında neredeyse her faul sonrası oyuncular arasında elektriklenmeler yaşadı. Şimdi de Soldado ile Şamil tartıştı. Hakem Alper Ulusoy, yerdeki Soldado'ya müdahalede bulunan Şamil Çinaz'ı uyardı.

15. dakikada Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'yle sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ayew kafayı vurdu, rakip savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı. Bu dakikaya kadar maç daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçti.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Uzak mesafe olmasına rağmen Mehmet Ekici serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, sert şutunda kaleci Lung iki hamlede topun sahibi oldu.

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında ilk 25 dakikada 8 faul yaptı. 5'i Mensah'a ait. Mensah, 25. dakikada Tolgay ile girdiği ikili mücadelede Alper Ulusoy'un faul kararına tepki gösterdi.

30. dakikada Fenerbahçe çok adamla geldi. Sağ kanattan Dirar'ın ortasına ön direkte Soldado hareketlendi ancak savunma araya girip topu kornere yolladı.

Maçın 37. dakikasında Isla hakeme tepki olarak alkışlayınca sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Fenerbahçe'de Isla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

41. dakikada Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden Dirar sağ taç çizgisi önünden ortasını yaptı, ön direkte Soldado'nun dokunduğu top kaleci Lung'da kaldı.

Mehmet Ekici korkuttu

Mücadelenin 42. dakikasında Fenerbahçe'de Mehmet Ekici orta alanda Şamil'le ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Onun tedavisi için sağlık görevlileri geldi. Mehmet Ekici'nin tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı yerden devam etti.

Maçın 11'leri

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut, Kravets

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 20.30’da başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’de 21. haftanın açılışında İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11’de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe’yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.

Sarı kart cezalısı Mehmet Topal’ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz’e ilk 11’de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia’nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı’nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım’a şans tanıdı.

Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11’iyle çıktı.

Serdar ve Tolgay 11’de

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de şans buldu. Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı. Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.

6 oyuncu kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Soldado, İsmail Köybaşı, Isla, Ayew, Eljif Elmas ve Neustaedter, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında kart görmeleri durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

Hikmet Karaman’dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Karaman, Atila Turan’ın yerine savunmada Kucher’e, Hasan Hüseyin Acar’ın yerine ise cezası sona eren Mensah’a forma verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Tribünler doldu

Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.