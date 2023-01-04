Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona eren, ardından Alanyaspor 'a kaybederek düşüşe geçen Çağdaş Atan'lı Kayserispor, evinde kötü gidişata son vermeye çalışacak. 4 maçlık galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindiren ve güçlü rakibini 4-1 gibi net bir skorla deviren Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Kayseri, 23 puanla 8. basamakta bulunurken 16 puanlı Gümrük, 12. sırada yer alıyor.

Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya