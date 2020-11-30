Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Galatasaray'dan deplasmanda 1 puan koparmayı başaran Kayserispor, 10. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kayseri ekibi, evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Sezona flaş bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçen Karagümrük ise deplasmanda 3 puana uzanıp moral depolamanın peşinde olacak.
Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Galatasaray 'dan 1 puan koparan Kayserispor, evinde yeni hocası Samet Aybaba ile çıkacağı ilk iç saha maçında gülen taraf olmak istiyor. Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen, son haftalarda düşüşe geçen Karagümrük ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
Kayseri ekibi 7 puanla haftaya 18. sırada girdi. Karagümrük ise 13 puanla 8. sırada yer alıyor.
Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Muğdat Çelik, sakatlığı devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı ve koronavirüs testi pozitif çıkan Denis Alibec, kritik maçta forma giyemeyecekler. Konuk ekipte ise sakatlığı devam eden Jorquera ve Vato, Kayseri deplasmanında görev alamayacaklar.
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak 90 dakikayı Alper Ulusoy yönetecek. 19.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.
Kayserispor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:
Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Campanharo, Lennon, Manzala, Fernandes, Kanga
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Jimmy, Aatif, Sobiech