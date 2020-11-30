Süper Lig 'in 10. haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Galatasaray 'dan 1 puan koparan Kayserispor, evinde yeni hocası Samet Aybaba ile çıkacağı ilk iç saha maçında gülen taraf olmak istiyor. Sezona harika bir giriş yapmasına rağmen, son haftalarda düşüşe geçen Karagümrük ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Kayseri ekibi 7 puanla haftaya 18. sırada girdi. Karagümrük ise 13 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ev sahibinde kırmızı kart cezalısı Muğdat Çelik, sakatlığı devam eden Silviu Lung, Yasir Subaşı ve koronavirüs testi pozitif çıkan Denis Alibec, kritik maçta forma giyemeyecekler. Konuk ekipte ise sakatlığı devam eden Jorquera ve Vato, Kayseri deplasmanında görev alamayacaklar.

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak 90 dakikayı Alper Ulusoy yönetecek. 19.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD2'den naklen yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Kayserispor - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Attamah, Campanharo, Lennon, Manzala, Fernandes, Kanga





Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Jimmy, Aatif, Sobiech