Kayserispor'la Fatih Karagümürük Süper Lig 'de 11. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Kayserispor zorlu maçta Fatih Karagümürük'ü mağlup etmek istiyor. Ligin flaş takımı Karagümrük ise deplasmanda çıkışını sürdürme peşinde.

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'ta başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'ün 18 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Yukatel Kayserispor ise 11 puana sahip.