Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı (CANLI)

Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi Konyaspor karşısında sona eren, ardından Alanyaspor 'a kaybederek düşüşe geçen Çağdaş Atan'lı Kayserispor, evinde kötü gidişata son vermeye çalışıyor. 4 maçlık galibiyet hasretini Trabzonspor karşısında dindiren ve güçlü rakibini 4-1 gibi net bir skorla deviren Andrea Pirlo'lu Karagümrük ise zorlu deplasmanda seri peşinde. Kayseri, 23 puanla 8. basamakta bulunurken 16 puanlı Gümrük, 12. sırada yer alıyor.

MAÇ BAŞLADI!

38. saniyede Fatih Karagümrük, Levent Mercan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Levent Mercan, Kayserispor maçında 35. saniyede attığı golle birlikte, bu sezon Süper Lig'deki en hızlı ikinci golü attı. (Wout Weghorst - 31. saniye)





12. dakikada Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.





Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan ve saat 17.00'de başlayan Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Suat Arslanboğa'nın yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Kayserispor-Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Karimi, Cardoso, Mensah, Mustafa, Gavranovic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Ozdoev, Shukurov, Kouassi, Baniya