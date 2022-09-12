Kayserispor evinde mutlu!

Kadir Has'ta oynanan maçta oyunun hakimi Kayserispor, pozisyonlara giren Antalya oldu. İlk 20 dakikada Akdeniz ekibi, rakibinin arkada bıraktığı boşlukları çok iyi gördü fakat skora gidemedi. Ev sahibi, ilerleyen bölümde Mensah önderliğinde top hakimiyetini pozisyonlara çevirse de skor bulamadı. Geriden oyun kurarken, problemler yaşayan Kayseri, devam eden bölümde hataları azalttı. Ancak üçüncü bölgede Kayseri'nin etkisiz kalışı, Antalya'nın da tepki veremeyişi bizlere yüksek tempolu ama keyifsiz bir devre sonu seyrettirdi. İkinci devrede iki ekip de pozisyonlara girmeye başladı. Özellikle Antalya'da Luiz Adriano'nun girişi, onlar adına hareket getirdi.

Üst üste 3. yenilgi

Fakat 54'te Cardoso'nun ortasında Thiam, fileleri havalandırdı: 1-0. 65'te Ramazan, farkı 2'ye çıkarmak adına çok yaklaştı. Son bölümde ise sahada istediklerini yansıtan Antalya oldu. Ancak Nuri Şahin'in öğrencileri, kararlı ve hatasız oynayan rakibi karşısında aradığı golü bulamadı. Sarı-Kırmızılılar, 90 dakikanın sonunda 3 puanla sahadan ayrılırken, puanını 9 yaptı. Antalya ise üst üste 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mertcan Polat