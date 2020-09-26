Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Cumartesi gününün ilk maçında Kayserispor, Erzurumspor'u konuk edecek. Geride kalan 2 haftada 3 puan toplayan iki takımda da tek hedef galibiyet. Erzurumspor averajla 10. Kayserispor ise 12. sırada yer alıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmazken, Erzurum'da Oltan ve Sadiku sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev alamayacaklar.

Kayserispor - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve 13.30'da başlayacak maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kayserispor - Erzurumspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Ackah, Campanharo, Lennon, Hasan Hüseyin, Henrique, Kanga

Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Teikeu, Mina, Mücahit, Boumal, Emrah, Obertan, İbrahim, Novikovas, Rashad