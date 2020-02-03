Kayserispor eriyor

Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana Erol Bedir, Hamdi Elcuman ve Berna Gözbaşı gibi 3 farklı başkan, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki olmak üzere 4 farklı teknik direktör ile çalıştı ancak alınan sonuçlar değişmedi... İlk yarıdaki hayal kırıklığı nedeniyle devre arasında 9 isimle kadrosunu güçlendiren Kayseri, Galatasaray karşısında da sahadan silindi! Ligde son 5 maçını kazanamayan Sarı- Kırmızılı ekip oldukça etkisiz oynadığı mücadelede Cim Bom’a 4-1 mağlup oldu.

Prosinecki’yle kazanamadı

Teknik direktör Robert Prosinecki de ligde çıktığı 3. maçında galibiyet yüzü göremedi. 20. hafta sonunda 11 puanda kalan Kayseri ligin dibine iyice demir attı. Ateş hattının bir basamak üstü olan 15. sıradaki Antalyaspor ile puan farkı 7’ye çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta Akdeniz ekibiyle karşılaşacak. Kayserispor, Antalya ile oynanacak mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor.