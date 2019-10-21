Kayserispor eriyor

Kayserispor, ilk 7 haftada Hikmet Karaman önderliğinde dibe vurdu, tek bir galibiyet bile alamadı. Milli arada ise göreve Samet Aybaba getirildi. Sarı-Kırmızılılar, Aybaba yönetimindeki ilk maçında kendisi gibi mutlak galibiyet arayan Kasımpaşa’yı ağırladı.

Konuk ekip maça hızlı başladı. 6. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Senegalli golcü Mame Thiam, açılışı yaptı: 0-1.

27’de ev sahibinde Hasan Hüseyin’in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Fatih Öztürk devleşti.

56. dakikada ev sahibinde soldan çizgiye inen Bilal Başacıkoğlu’nun ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Pedro Henrique, skora denge getirdi: 1-1.

Fatih ipten aldı

63’te Henrique karşı karşıya pozisyonda bu kez Fatih’i geçemedi. 88’de Bilal Başacıkoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih takımını adeta ipten aldı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından galibiyeti bulunmayan Kayseri, ligin dibinde kalmaya devam etti. Paşa için ise tehlike çanları çalmaya başladı.