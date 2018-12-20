Kayserispor devre arası kampını Antalya'da yapacak

Kayserispor, ligin ikinci yarısı için Antalya'da kamp çalışması yapacak.

20 Aralık 2018, Perşembe 08:56
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Kayserispor devre arası kampını Antalya'da yapacak

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkan Kayserispor, devre arası programı belirledi. Bu hafta sonunda Erzurumspor ile 17.hafta maçında karşılaşacak Kayserispor, sonrasında 9 gün tatile çıkacak.

2 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da toplanacak Sarı Kırmızılılar, ligin ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te start verecek. 20 gün boyunca Antalya'da kalacak olan Kayserispor, ilk maç sonrası Kayseri’ye gelecek. Ligin ikinci yarısına Antalyaspor ile Antalya’da oynayarak start verecek sarı kırmızılılar, sonrasında Kayseri’ye gelecek ve Bursaspor maçı hazırlıklarını Kayseri’de gerçekleştirecek.

Kayserispor Sportif Direktörü Erdem Kemaloğlu, ligin ikinci yarısı için Antalya'da sıkı bir kamp çalışması geçirmek istediklerini ifade ederek, "2 Ocak'ta Antalya'da toplanacağız ve çalışmalara başlayacağız. Antalya kampında 2 veya 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz" dedi.

İHA

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