Kayserispor destek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Pazar günü sahasında Akhisarspor'u konuk edecek Kayserispor, bu müsabakada taraftarının tam desteği ile 3 puanı almak istiyor.

2018 yılındaki son iç saha lig maçına çıkacak olan Kayserispor, Akhisarspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, ilk yarının son iç saha maçını firesiz geçmeyi planladıklarını söyleyerek bu maçta taraftardan tam destek istedi. Orhan Taşçı, "Kasımpaşa galibiyeti hepimize moral oldu. Bu moral ile bu hafta da kazanmak istiyoruz. Şimdi sıra Akhisarspor ile oynayacağımız müsabakada. Bu maçta taraftarımız tribünlerde görmek istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımızı Pazar günü stada bekliyoruz. 2018 yılının son iç saha maçında tribün rekorumuzu kıralım. Elbirliği ile Kayserispor'u galibiyete taşıyalım" dedi.