Kayserispor destanı

Ligde geride kalan 36 haftada toplam 44 puan toplayan Kayserispor, düşme hattının 8 puan üzerinde yer aldı. Ligde aradığını bulamayan Kayseri, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bambaşka bir performans sergiledi. Macerasına 3. turda başlayan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Artvin Hopa engelini 3-0 aşarken, 4. turda Iğdır, 5. turda ise Aksaray'ı 4-0'lık skorlarla devirdi. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, son 16 turunda ise Fenerbahçe 'yi 1-0 devirdi, çeyrek finalde de Beşiktaş 'ı 2-1'lik skorla yıktı. Son 2 maçında birbirinden zorlu takımlarla kapışan Kayseri, yarı finalde bu kez şampiyon Trabzonspor 'un rakibi oldu. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden Sarı-Kırmızılı ekip, rövanşta da maçın henüz başında geriye düştü.

Pes etmediler...

Kayseri temsilcisi, pes etmedi, fırtına gibi başladığı ikinci yarıda maçı çevirdi. Son dakikalarda yenen gol moralleri bozsa da Thiam'ın penaltısı, karşılaşmayı yeniden uzatmaya taşıyacak skora getirirken, son nefeste sahneye çıkan maçın yıldızı Emrah Başsan, takımını finale taşıdı. Bu arada Kayserispor, daha önce 2008 yılında Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti. Kayseri, tarihinin ilk kupa finalinde Gençlerbirliği'ni devirip, kupaya uzandı. Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Trabzon engelini aşıp, kulüp tarihinde 2. kez büyük finalde oynama hakkı kazandı.