Düşme hattında bulunan Kayserispor ile Denizlispor Süper Lig'de 38. hafta maçında zorlu maçta karşı karşıya gelecekler. Sezonun ilk yarısında Denizlispor'da görev yapan Yalçın Koşukavak Kayserispor'da ilk maçında eski takımına karşı galibiyet arayacak. Ali Tandoğanlı Denizlispor ise deplasmanda kazanarak umutlarını yeşertmek istiyor.

Kayserispor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde son 5 haftaya 28 puanla son sırada giren yeşil-siyahlı ekip, 8 maçtır kazanamadığı ligde deplasmanda çıktığı son 10 müsabakada da 3 puan alamadı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen ve Hadi Sacko takımdan ayrı çalışırken Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Kubilay Aktaş'ın sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildiği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak, ilk maçında bu sezon çalıştırdığı Yukatel Denizlispor'a rakip olacak. Kayseri temsilcisi, son 5 hafta öncesinde 35 puanla 19. durumda bulunuyor.