Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sezona fırtına gibi başlayan Denizlispor'u konuk edecek. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor’da cezalı oyuncu yok ancak forvet Artem Kravets, ön libero Şamil Çinaz ve stoper Alpay sakat. Bu sezonki ilk yenilgisini Konya karşısında yaşayan Denizli’de ise sakat ya da cezalı oyuncu yer almıyor. Taraftarına galibiyet hediye etmek isteyen Kayserispor siftah peşinde olacak. İlk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra geçen hafta kaybeden Denizli ise deplasmanda çıkış arayacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

Kayserispor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Düdük Hüseyin Göçek’te

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Erkan Engin görev alacak.



