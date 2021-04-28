Kayserispor - Denizlispor (CANLI)

Düşme hattında bulunan Kayserispor ile Denizlispor Süper Lig'de 38. hafta maçında zorlu maçta karşı karşıya geliyor Sezonun ilk yarısında Denizlispor'da görev yapan Yalçın Koşukavak Kayserispor'da ilk maçında eski takımına karşı galibiyet arıyor. Ali Tandoğanlı Denizlispor ise deplasmanda kazanarak umutlarını yeşertmek istiyor.

KAYSERİSPOR DENİZLİSPOR MAÇI CANLI

Maç başladı

Maça hızlı başayan taraf Kayserispor oldu. Dakikalar 5'i gösterdiğinde hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique, sol kanattan ceza sahasına sokulup yakın direk dibine doğru şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger gole izin vermedi.

Zorunlu değişiklik

Karşılaşmanın henüz başında Denizlispor'da zorlu bir değişiklik gerçekleşti. 6. dakikada Denizlispor'da sakatlanan Oğuz Yılmaz yerine Özer Özdemir oyuna girdi.

Gol iptal

Mücadelenin 9. dakikasında Kayserispor golü buldu ama geçerlilik kazanmadı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Abdulkadir topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Seken topu Kolovetsios ağlara gönderdi. Ama hakem kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığını tespit etti.

Mücadelenin 13. dakikasında Kayserispor tehlikeli bir ataktan yaralanamadı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Lennon, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup şut açısını yarattı. Sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top kaleci Abdulkadir'de kaldı.

İlhan Parlak gol perdesini açtı

GOL | Maçta dakikalar 18'i gösterdiğinde Kayserispor golü İlhan Parlak ile buldu. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen İlhan Parlak, sol çaprazda dar açıdan kalecinin üzerinden çok şık bir aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İlhan Parlak, Süper Lig kariyerinde bu sezon 7. golünü attı.

VAR'dan sonra gelen gol

GOL | Maçın 26. dakikasında Kayserispor Avramovski ile skoru 2-0'a getirdi.

Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top kaleci Abdulkadir'den sekti. Seken topu tamamlayan Avramovski dar açıdan topu filelere göndermeyi başardı. Ama Özgür Yankaya, Avramovski'nin topla elle oynadığını belirterek golü iptal etti. Ardından VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

2 golü kalesinde görmesinin ardından Denizlispor rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. 30. dakikada Paz'ın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Rodallega, kaleciden sıyrılmak istedi. Ama Doğan araya girip topu çelmeyi başardı.

Sagal farkı bire indirdi

GOL | Maçın 31. dakikasında Denizlispor'da Sagal sahneye çıktı ve aradaki farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sagal ön direkte kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Sagal da Avramvoski gibi Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı kart

Denizlispor'da Murawski, 41. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Murawski, hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique'yi düşürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın 11'leri

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega



