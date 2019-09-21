Kayserispor - Denizlispor CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, sezona fırtına gibi başlayan Denizlispor'u konuk ediyor. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor’da cezalı oyuncu yok ancak forvet Artem Kravets, ön libero Şamil Çinaz ve stoper Alpay sakat. Bu sezonki ilk yenilgisini Konya karşısında yaşayan Denizli’de ise sakat ya da cezalı oyuncu yer almıyor. Taraftarına galibiyet hediye etmek isteyen Kayserispor siftah peşinde. İlk 3 haftayı 7 puanla geçtikten sonra geçen hafta kaybeden Denizli ise deplasmanda çıkış arıyor.

Kayserispor - Denizlispor ilk 11'ler

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Henrique, Rienstra, Mensah, Umut, Bilal, Adebayor

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Adam, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

Kayserispor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 17.30’da başladı. 90 dakika beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Düdük Hüseyin Göçek’te

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Erkan Engin görev alıyor.



