Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan Rumen teknik adam Dan Petrescu'yla yolları ayırma kararı verildi. Kayseri basınından Memduh Borazan'ın haberine göre Sarı Kırmızılılar, kötü gidişattan dolayı Rumen hocayla yolları ayırma kararı verdi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Oyunda heyecanlandığımız tek kısım korkmamız üzerine. Hocamızla detaylı bir görüşme yapıp tüm sorunlarımızın üzerine gideceğiz" demişti.







