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Kayserispor Dan Petrescu'yla yollarını ayırıyor

Son dakika haberi... Pazar günü Sivasspor karşısında mağlup olmasının yanında oynanan futbolla da eleştirilen Hes Kablo Kayserispor Dan Petrescu ile yollarını ayırma kararı aldı.

23 Şubat 2021, Salı 21:03 Son Güncelleme:
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Kayserispor Dan Petrescu'yla yollarını ayırıyor

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren ve son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Kayserispor'dan Rumen teknik adam Dan Petrescu'yla yolları ayırma kararı verildi. Kayseri basınından Memduh Borazan'ın haberine göre Sarı Kırmızılılar, kötü gidişattan dolayı Rumen hocayla yolları ayırma kararı verdi.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Oyunda heyecanlandığımız tek kısım korkmamız üzerine. Hocamızla detaylı bir görüşme yapıp tüm sorunlarımızın üzerine gideceğiz" demişti.


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