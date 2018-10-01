Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

01 Ekim 2018, Pazartesi 21:34
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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman 5’e 2 top kapma ve şut çalışmalarının ardından tamamlandı.

Kayseri ekibinde idmana iç yan bağında 2. derece zorlanma meydana gelen Deniz Türüç, izole ön çapraz bağı ameliyat edilen Sakıp Aytaç ile ayak tarak kemiğinde kırık bulunan Hasan Hüseyin Acar katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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