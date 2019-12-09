Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon sadece bir galibiyeti bulunan ve zor günler geçiren Kayserispor eksik kadroya rağmen Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Çaykur Rizespor ise eksik rakibini deplasmanda yenmek istiyor. Bu arada Kayserispor'da son dakika iki kadro dışı haberi daha geldi. Kaptanlar Umut Bulut ve Şamil Cinaz maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Pedro Henrique, Artem Kravets

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Vetrih, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, Oğulcan

Kayseri'de eksikler can sıkıyor!

Geride kalan 13 haftadaki tek galibiyetini evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı takım, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Kayserispor, haftaya 7 puanla son sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 13 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 17 puan topladı.

Kayserispor’da Umut ile Şamil kadro dışı

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadroya alınmadı. Teknik Direktör Bülent Uygun, kadroya 18 futbolcu dahil ederken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz alınmadı. Geçen hafta Emmanuel Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran, Nurettin Korkmaz’ı sakatlar kadrosuna dahil eden İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı kaldı. Teknik Direktör Bülent Uygun, bu iki futbolcuyu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. İki oyuncu, müsabakayı tribünden takip edebilecek. Ayrıca süresiz kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu da, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi ile Levent Gülen de kadroda yer almayacak diğer isimler.

Emre yedek

Teknik direktör Bülent Uygun’un Beşiktaş maçında ilk 11’de sahaya sürdüğü genç yetenek Emre Demir, Rizespor maçı 11’inde yeralamadı. Geride kalan hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da görev almayan Emre Demir, Rizespor maçında yedekler arasında olacak. Ayrıca İsmail Çipe, Aymen Abdennour, Ben Rienstra, Ramazan Emirhan Civelek, Furkan Polat ve Aksel Aktaş da yedekler arasında oturacak.