Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Son 3 haftadır puan alamayan ev sahibi takım Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Geçen hafta F.Bahçe'ye yinerek sezonun ilk 3 puanını alan Çaykur Rizespor ise seri peşinde. Peki, Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung- Lopes, Levent, Sapunaru, Atila-Şamil, Rotman, Bilal, Mensah, Chery, Umut Bulut (Kravets)

Çaykur Rizespor: Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio, Muriç

Konuk ekipte bu önemli maç öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Kayserispor'da ise Sakıb, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Deniz Türüç ve Kana-Biyik sakatlığı nedeniyle oynamayacak.



