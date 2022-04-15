Kayserispor - Çaykur Rizespor l Analiz

41 puan -8 averaj ile 15. sırada yer alan Kayserispor, 29 puan -26 averaj ile 18. sırada yer alan Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Kayserispor, son lig maçında Göztepeyi 2-1mağlup etti. Lung’un harika performansı 13 deplasman mücadelesinden sonra Kayserispor’a 3 puan getirdi. Ligde nispeten rahat durumda olan Kayserispor’da şimdiki hedef Türkiye kupası. Bu mücadelede ev sahibi ekibin aklı Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası final karşılaşmasında olabilir.

Çaykur Rizespor son lig maçında Konyaspor ’u 2-1 yenerek büyük bir sürprize neden oldu. Bülent hocanın ekibinin mücadeledeki dinamik futbolu ve çok sayıda şans yaratması dikkat çekti. Karadeniz ekibi küme düşme adayı olsa da ligde kalmak için elinden geleni yapacaktır.

Mücadelenin karşılıklı gollü geçmesini ve Rizespor’un yeni bir sürprize imza atarak sezonun ilk galibiyet almasını bekleyebiliriz.