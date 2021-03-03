Kayserispor - Çaykur Rizespor Canlı

Süper Lig'de bu sezon istikrarsız görüntü çizen Kayserispor ile Çaykur Rizespor 28. hafta maçında Kayseri Kadir Has Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım, sahasında kazanarak hem çıkış yakalamak istiyor hem de üst sıralara tırmanma peşinde. Sumudica yönetiminde henüz maç kazanamayan Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmanda galibiyet peşinde.





Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

Çaykur Rizespor: Gökhan, Meriah, Talbi, Selim, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Sabo, Dokovic, Soderlund





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Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor. Hes Kayserispor'un ise 25 puanı bulunuyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, 16. sırada konumlanıyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ile Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Moroziuk'un yanı sıra Murat Sağlam ve Alberk Koç kadroda yer almıyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun kart görmesi halinde Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başarmıştı.