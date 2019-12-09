Kayserispor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Bu sezon sadece bir galibiyeti bulunan ve zor günler geçiren Kayserispor eksik kadroya rağmen Rizespor'u mağlup etmek istiyor. Çaykur Rizespor ise eksik rakibini deplasmanda yenmek istiyor. Bu arada Kayserispor'da son dakika iki kadro dışı haberi daha geldi. Kaptanlar Umut Bulut ve Şamil Cinaz maçın kadrosunda yer alamayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını, hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçı canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler...

Kayserispor: Lung, Poulain, Hasan Hüseyin, Henrique, Kravets, Miguel Lopes, Mert, Djedje, Yasir, Mensah, Ziya

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Abdullah, Attamah, Orhan, Samudio, Umar, Vetrih, Melnjak, Oğulcan



