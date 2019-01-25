Kayserispor - Bursaspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Bursaspor'la İstikbal Mobilya Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'da Mensah kırmızı kart gördü. Bursaspor'un golünü 30. dakikada Yusuf, Kayserispor'un golünü 48. dakikada Sapunaru kaydetti.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Tunay'ın mükemmel pasında Yusuf Erdoğan savunmayı adeta yararak kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ama kaleci Lung, tehlikeyi fark ederek bariz gol şansının önüne geçti.

14. dakikada Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak bir anda ortada kaldı. Hakem, Ertuğrul'un elle oynadığını işaret etti.

16. dakikada sol kanattan atağa katılan Atila, ceza sahası önünde şut imkanı yakaladı ama Chedjou'dan son anda müdahale geldi.

19. dakikada Kayserispor'un önde baskısı sonuç verdi. Umut, kaptığı topta Mensah'a şut imkanı yarattı. Mensah'ın şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

21. dakikada hızlı hücumda Umut Bulut, Lopes'in önüne bıraktı. Atağa katılan Lopes, sert ortaladı ama hiçbir takım arkadaşını bulamadı ve Muhammed topun sahibi oldu.

22. dakikada Kayserispor savunmasının hatasından Aytaç faydalandı. Aytaç'ın ortasında içeride bomboş kalan Umut Nayir, topu kontrol edemedi ve bariz gol şansını tepti.

24. dakikada Bursaspor'da Aytaç ceza sahasında topla buluştu ve çaprazda bomboş kaldı. Kaleyi düşünen Aytaç, Lung'u aşamadı.

27. dakikada Kayserispor'un organize atağında Kravets, ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu ama Muhammed topu kornere çeldi.

30. dakikada geçtiğimiz haftanın yıldızları Yusuf ve Lima, yeniden sahneye çıktı. Takımını hızlı çıkaran Yusuf, Lima'ya pasını verdi. Lima'nın sert şutu direkten döndü. Topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan, golünü attı ve skoru 1-0'a taşıdı.

36. dakikada kaleye uzak bir noktada topla buluşan Chery, sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada topu kazandıktan sonra yerden ve doğru oynayan Bursaspor'da Tunay Torun, sağ kanattan gelen ortaya iyi yükseldi ama kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada takımını hızlı hücuma çıkaran Varela, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Bu ortaya Umut Bulut'tan önce dokunan isim Ertuğrul oldu.

İlk yarı, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada sağ kanattan atağa katılan Varela'nın ortasında Chedjou topu uzaklaştırdı. Kayserispor atağı devam ediyor. Atağın devamında ceza sahasının hemen dışından sert vuran Deniz Türüç, kaleci Muhammed'i aşamadı.

47. dakikada Chery, mükemmel bir hareketle rakibinden sıyrıldı. Ön direğe ortasını Bursaspor savunması karşıladı.

48. dakikada Umut Bulut'un indirdiği topta Sapunaru, dar açıdan sert vurdu ve takımına eşitliği getirdi.

55. dakikada Mensah, Tunay Torun'un ayağına sert bir biçimde bastı. Mensah'a sarı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından kartın rengini kırmızıya çevirdi. Kayserispor 10 kişi!

62. dakikada sağlı sollu ortaların ardından penaltı noktasında rövaşata çeken Tunay Torun, az farkla golü kaçırdı.

76. dakikada Umut Meraş'ın çizgi üstünden yaptığı ortaya Yusuf Erdoğan gelişine vurmak istedi ama Kayserispor savunması araya girdi.

82. dakikada Ertuğrul Ersoy, orta sahanın ortalarından Sakho'ya ölçtü biçti gönderdi ama Sakho istediği gibi kafa vuruşu yapamadı.

84. dakikada Umut Meraş'ın yerden ortasına Sakho gelişine vurmak istedi ama Lopes son anda topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da puanları paylaştı.

Takım Kadroları

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets

Bursaspor: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, U.Meraş, Aytaç, Badji, Lima, tunay, Yusuf, Umut Nayir