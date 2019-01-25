Kayserispor - Bursaspor CANLI

Kayserispor ile Bursaspor Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor.. Hikmet Karaman göreve geldikten sonra Süper Lig'de maç kaybetmeyen ve 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Kayserispor çıkışını Bursaspor maçında devam ettirmek istiyor. Son 4 maçtır kazanamayan ve 3 maçında berabere kalan Bursaspor ise deplasmanda rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyor.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Tunay'ın mükemmel pasında Yusuf Erdoğan savunmayı adeta yararak kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ama kaleci Lung, tehlikeyi fark ederek bariz gol şansının önüne geçti.

14. dakikada Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak bir anda ortada kaldı. Hakem, Ertuğrul'un elle oynadığını işaret etti.

16. dakikada sol kanattan atağa katılan Atila, ceza sahası önünde şut imkanı yakaladı ama Chedjou'dan son anda müdahale geldi.

19. dakikada Kayserispor'un önde baskısı sonuç verdi. Umut, kaptığı topta Mensah'a şut imkanı yarattı. Mensah'ın şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

21. dakikada hızlı hücumda Umut Bulut, Lopes'in önüne bıraktı. Atağa katılan Lopes, sert ortaladı ama hiçbir takım arkadaşını bulamadı ve Muhammed topun sahibi oldu.

22. dakikada Kayserispor savunmasının hatasından Aytaç faydalandı. Aytaç'ın ortasında içeride bomboş kalan Umut Nayir, topu kontrol edemedi ve bariz gol şansını tepti.

24. dakikada Bursaspor'da Aytaç ceza sahasında topla buluştu ve çaprazda bomboş kaldı. Kaleyi düşünen Aytaç, Lung'u aşamadı.

27. dakikada Kayserispor'un organize atağında Kravets, ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu ama Muhammed topu kornere çeldi.

30. dakikada geçtiğimiz haftanın yıldızları Yusuf ve Lima, yeniden sahneye çıktı. Takımını hızlı çıkaran Yusuf, Lima'ya pasını verdi. Lima'nın sert şutu direkten döndü. Topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan, golünü attı ve skoru 1-0'a taşıdı.

36. dakikada kaleye uzak bir noktada topla buluşan Chery, sert vurdu ama meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

40. dakikada topu kazandıktan sonra yerden ve doğru oynayan Bursaspor'da Tunay Torun, sağ kanattan gelen ortaya iyi yükseldi ama kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada takımını hızlı hücuma çıkaran Varela, çizgiye indi ve ortasını yaptı. Bu ortaya Umut Bulut'tan önce dokunan isim Ertuğrul oldu.

İlk yarı, Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





Takım Kadroları

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Sapunaru, Kana Biyik, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets

Bursaspor: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, U.Meraş, Aytaç, Badji, Lima, tunay, Yusuf, Umut Nayir

Kayserispor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan bu zorlu mücadele saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı karşılaşmada Uğurlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, daha önce iki kez iki takımın karşılaşmasını yönetirken; 2016/17 sezonunda Kayseri’deki maçı ev sahibi sarı kırmızılılar 2-0, geçen sezon Bursa’daki lig maçını ise yeşil beyazlılar 1-0’lık skorla kazandı.

SÜPER LİG’DE 23 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 23 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 11’ini Kayserispor kazanırken, 10 maçta ise galip gelen Bursaspor oldu. Geride kalan 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan mücadele ise taraflar golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar 19’uncu haftaya 22 puanla başlarken, Kayserispor ise 2 puan gerisinde bulunuyor.

BURSASPOR’UN SON MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Yeşil beyazlılar, Kayseri’de kazanmakta zorlanıyor. Bursaspor, Kayseri deplasmanındaki son 11 maçının yalnızca 2’sini kazanabildi. Buna karşı sarı kırmızılı ekip 8 maçtan galip gelerek ayrılırken, bir maç da berabere bitti. Yeşil beyazlılar, son 4 maçtır da deplasmanda oynadığı mücadelelerde Kayseri temsilcisine kaybediyor. Bursaspor, Kayseri’deki son galibiyetini ise 2012/13 sezonunda 1-0’lık skor ile aldı.

KAYSERİSPOR’DA EKSİK ÇOK

Bursaspor’da bu maç öncesinde tek eksik Barış Yardımcı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Hafta içerisinde salonda çalışan Diafra Sakho ve Allano Lima ise maçın gidişatına göre sahada yer alacak. Kayserispor’da ise eksikler dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan ve Bilal Başakçıoğlu’nun yanı sıra kart cezası nedeniyle Şamil Çinaz, yeşil beyazlı ekibe karşı sahada olamayacak.

KAZANIRSA GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK

Bursaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında galibiyet elde etmesi halinde geçtiğimiz sezonun performansına ulaşacak. Yeşil beyazlılar geçen sezon geride kalan 19 haftada 25 puan toplamıştı. Bu sezon ise şu ana dek geride kalan maçlarda Bursaspor, 22 puan elde etti. Böylelikle Samet Aybaba’nın öğrencileri, uzun bir aradan sonra ilk kez geçen haftanın performansını yakalayacak.



