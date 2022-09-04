Kayserispor bir var bir yok

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, lige ilginç bir başlangıç yaptı. Oldukça zorlu bir fikstürle sezona giren Sarı- Kırmızılılar, bir hafta kazanıp bir hafta kaybederek, 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. İlk hafta Beşiktaş deplasmanına çıkan Kayserispor, tek golle mağlup olurken, ardından evinde İstanbulspor'u aynı tarifeyle yendi. Daha sonra Başakşehir deplasmanına çıkan Atan'ın öğrencileri, 2-0 yenilgiden kurtulamadı. Geçen hafta konuk ettiği Giresun'u 3-0 deviren Sarı-Kırmızılılar, dün akşam da Fenerbahçe deplasmanından mağlup ayrıldı.

İstanbul uğurlu gelmedi

Kayserispor böylece bu sezonki ilk 3 deplasmanına da İstanbul'da çıkmış ve hepsini kaybetmiş oldu. Önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Kayseri, bir yenilgi bir galibiyet serisine bu kez 3 puan halkasını eklemenin hesapları içinde.