Samet Aybaba yönetiminde çıktığı ilk 4 lig maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor, son 3 maçta ise sıfır çekti! As kaleci Silviu Lung'un sakatlığı devam ediyor. Yasir Subaşı ile Miguel Lopes son antrenmanda takımla birlikte çalıştı, durumları maç saati netleşecek. Gençlerbirliği ile geçtiğimiz hafta oynadıkları mücadele gerçekten bu sezon izlediğimiz en keyifli, en seyir zevki yüksek maçtı. 5 gollü maçta kaybeden taraf oldular ancak Wilfried Kanga, Pedro Henrique ve oyuna girdikten sonra İlhan Parlak hücumda oldukça etkiliydi. Cristian Sapunaru'nun yanına sarı kart cezasını tamamlayan Dimitrios Kolovetsios geri dönecek.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Dolmabahçe'de üst üste 5 maç kazanan Beşiktaş, deplasmanda bir iyi bir kötü serisini değiştirmek için Kayseri'de! Rachid Ghezzal, Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle; Vincent Aboubakar ise annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde olduğu için deplasman kafilesinde yer almadı. Aboubakar geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında da yoktu ve hem maça ilk 11 başlayan Güven Yalçın hem de sonradan oyuna giren Cyle Larin 1'er gol atmayı başardı. Sezon başında Kayserispor'dan takıma katılan Bernard Mensah, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor sahasında oynadığı son 6 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

- Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı!

- Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 3 lig maçını kaybetmedi. (1 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %39'luk kesim son 3 lig maçında fire vermeyen siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.