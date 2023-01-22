Kayserispor - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4 maç kaybettikten sonra Sivasspor 'u 4-1 yenip nefes alan Kayserispor, hafta arası da Antalyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nın dışında itip iyice morallendi. Sarı-kırmızılılarda Mame Thiam, Mario Gavranovic ve Nurettin Korkmaz sakat. TD Çağdaş Atan sağ bekte Onur Bulut'tan, stoperde "Kolovetsios & Hosseini" ikilisinden kolay kolay vezgeçmiyor. Ligde farklı kupada farklı isimler tercih eden Çağdaş Hoca'nın orta alan üçlüsünü "Kemen, Mensah & Campanharo" şeklinde oluşturması bekleniyor. Hücum merkezinde Gökhan Sazdağı, kanatlarda Emrah Başsan ile Miguel Cardoso formaya yakın...

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI

Süper Lig'de arka arkaya 3 galibiyet alıp zirve yarışına dahil olmaya çalışan Beşiktaş , Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne penaltı atışları sonucunda kaybedip elendi. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst'un ayrılığını Vincent Aboubakar ile doldurdu. Kamerunlu golcü ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçip deplasman kafilesine dahil oldu. Hafif sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Josef de Souza'nın durumları maç saati netlik kazanacak. Kulübe yakın kaynaklar TD Şenol Güneş'in Josef'i ne olursa olsun oynatmak istediği bilgisini paylaştı. "Josef, Salih Uçan & Gedson" orta alan üçlüsünü görebiliriz. Son 2 maçta orta alanda görev yapan Romain Saiss de stoperdeki yerine geri dönecek. Stopede "Tayyip Talha & Saiss" ikilisini izleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor'un ligdeki son 7 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu. (7 maç - 28 gol)

- Beşiktaş'ın ligdeki son 8 maçının 7'sinde "karşılıklı goller" izledik. (8 maç - 26 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %34'lük kesim siyah-beyazlı ekibin zorlu Kayseri deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 6 lig maçının 5'inde kalesinde gol gördü. Kupada Serik Belediyespor'dan, Şanlıurfaspor'dan da gol yedi. Son olarak geçtiğimiz hafta arası yine bir kupa maçında, bu kez Ankaragücü'nden de gol yedi. Hatta sonunda da penaltılarla elendi. Bu kadar gol yemek şanssızlık mı? Bana sorarsanız savunma kalitesinin yetersizliği... Kayserispor ise Fenerbahçe 'ye Kadıköy'de kaybettikten sonra çıktığı 13 lig maçının tamamında gol buldu. Son 7 lig maçının hepsi "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu. İç sahadaki son 6 maç da aynı şekilde... "Karşılıklı gol" trenine binelim bakalım.