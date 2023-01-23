Kayserispor-Beşiktaş maçı için çarpıcı yorum: Kırmızı kartı atladı!

Beşiktaş , Süper Lig’in 20. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Nathan Redmond ve Salih Uçan kaydetti.

MAÇ ÖNCESİ N'KOUDOU ŞOKU

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde Georges Kevin N'Koudou şoku yaşandı. Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Georges Kevin N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu ve yüksek ateş sebebiyle maç kadrosunda olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlıların kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar ise Kayserispor maçının kadrosunda yer aldı.

REDMOND'DAN MUHTEŞEM AÇILIŞ

Mücadelenin henüz 2'nci dakikasında Beşiktaş'ta Nathan Redmond orta sahada topla buluştu. Tecrübeli futbolcu rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi cepheden gördü. Nathan Redmond'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

BEŞİKTAŞ'TAKİ İLK GOLÜ

Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond bu sezon Spor Toto Süper Lig'de bir ilke imza attı. 28 yaşındaki hücumcu, Spor Toto Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Tecrübeli futbolcu aynı zamanda takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

REDMOND CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Beşiktaş'ta Nathan Redmond taç çizgisi üzerinde topu tutamadı ve Kayserispor taç atışı kazandı. İngiliz futbolcu topa düdükten sonra dokunduğu için Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Nathan Redmond, Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu. Müsabakanın 40'ıncı dakikasında Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sol kanatta rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve yerden pasını aktardı. Ön direkte Majid Hosseini topun geçmesine izin vermedi.

SALİH'İN GOLÜNE YOĞUN İTİRAZ

Müsabakanın 42'nci dakikasında Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak havalandı. Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte hava topuna yükselen Bernard Mensah yerde kaldı. Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Kayserispor cephesinin 'itme var' itirazlarına rağmen Mete Kalkavan santra noktasını gösterdi.

ROSIER'E DİREKT KIRMIZI KART

Müsabakanın son anlarında ortalık karıştı. Gökhan Sazdağı ile Valentin Rosier arasındaki tartışmayı Mete Kalkavan önledi. Daha sonra bir diğer pozisyonda Valentin Rosier'İin rakibine yaptığı bir hareketi Kalkan gördü. Bunun üzerine Mete Kalkavan, Valentin Rosier'i kırmızı kartla cezalandırdı.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Yeni transfer Aboubakar, 70. dakikada oyuna girerken Beşiktaş ligde üst üste 4. kez kazandı ve puanını 35'e yükseltti.

HAKEM KARARLARINI DEĞERLENDİRDİLER

Mete Kalkavan'ın yönettiği ve Siyah-beyazlı ekibin galibiyeti 2 golle kazandığı mücadeledeki hakem kararlarını aralarında Fanatik yazarı Deniz Çoban'ın da bulunduğu yayıncı kuruluştaki Trio hakem ekibi değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

Dk 4, Saiss'ın sarı kartı

Bülent Yıldırım: Maç sert başladı. Hakem oyunu iyi okudu. Bu sportmenliğe aykırı bir faul bence. Topla oynama şansı yokken taktik faul gibi bu faulu yapıyor. Sarı kart doğru.

Lale Orta: Saiss'ı geçse 3-2 yakalayacak. Umut vaadeden atak var. Sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de doğru bir sarı kart. Sorun yok.

Dk 23, Mensah'ın sarı kartı

Lale Orta: Mensah sağ ayağıyla Gedson'u arkadan sağ ayağına vuruyor. Doğru bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Az önce Saiss'a verilen sarı kartın başka bir versiyonu. Gedson hızlıca gidiyor, ilerlemesini istemeyen Mensah sağ ayağına vuruyor. Doğru bir kart.

Deniz Çoban: Sarı kartta şüphe yok ancak öncesinde Salih Uçan'ın, Kemen'e bir faulü var.

Dk 33, Redmond'un sarı kartı

Bülent Yıldırım: Top çıkıyor, yardımcı hakemin tespiti doğru, düdük de çalıyor. Duymazlıktan gelip, oyunu bozacak şekilde alakasız alana topu gönderiyor. Doğru bir kart.

Lale Orta: Sportmenlik dışı bir hareket. Topun çıktığını fark ediyor, düdüğü duymamazlıktan geliyor ve vuruyor. O vuruş bardağı taşıran son damla. Kart doğru.

Deniz Çoban: Bence de sarı kart doğru bir karar, şüphe yok.

Dk 39, Kemen'in, Gedson'a müdahalesi sarı kart gerektirir mi?

Lale Orta: Ben bunun kontrolsüz bir faul olduğunu düşünüyorum. Rakibin ayağını süpürüyor. Sarı kart gösterilmesi gerekirdi diye düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Aynı görüşteyim, çünkü bu bir tırpan. Dar alanda hızlı bir hamle. Bu net bir faul ve kontrolsüz hareketten dolayı sarı kart göstermeliydi.

Deniz Çoban: Bu pozisyona sarı kart gösterse ben de daha doğru bulurdum.

Dk 41, Salih Uçan'ın golü öncesi Mane'ye faul var mı?

Bülent Yıldırım: Mane topa çıkarken sağ ayağı Salih'e çarpıyor. Salih'in tüm konsantresi topa, rakibe yönelik bir hamlesi yok. Net bir gol, devam kararı da doğru.

Lale Orta: Bence de net bir gol. Salih zaten rakibini görmüyor bile. Mane, Salih'i bozmaya çalışıyor ve dengesiz geldiği için düşüyor. Temiz bir gol.

Deniz Çoban: Salih topa göre pozisyon olduğu için sol ayağını açarak koyuyor, rakibini gözeterek onu bozmak için yapmıyor. Salih'in hedefinde top var, rakibinden haberi yok. Benim açımdan da golde herhangi bir problem yok.

Dk 49, Salih'in, Mensah'a müdahalesinde sarı kart gerekir mi?

Lale Orta: Salih, rakibini tutuyor, belinden sarılıyor. Mensah'a ısrarlı bir şekilde çekme var. Sarı kart görse daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: Hem karın bölgesinden yakalamaya çalışıyor hem ikinci bir hamleyle topsuz bir şekilde Mensah'ı tutuyor. Israr var. Sarı kart daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: İlk sarılmayı es geçtin ama sonra formadan çekiyor. Sportmenlik dışı, oyun imajını bozan hareket. Sarı kart olmalıydı.

Dk 90+3, Gökhan'ın, Rosier'e müdahalesinde faul gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bir darbe var gibi gözüküyor. Topsuz alan olduğu için minimum sarı karttan başlayacak. Bana sorarsanız ortada futbolla alakalı hiçbir şey olmadığı için Gökhan'ın kolunu arkaya doğru savurmasının hiçbir mantığı yok. Hakem bunu görseydi kırmızı vermesi gerekirdi. Maalesef kaçırdı.

Lale Orta: Gökhan Sazdağı özellikle eli ve kolu karışık olmak üzere Rosier'in kafasına vuruyor. Gökhan hakemi kontrol ediyor, onu görmediğini biliyor. Sportmenliğe uymayan bir davranış. Kırmızı kart gösterilse daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Her şeyden önce kaçmaması gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda bir oyuncu ihraç oldu. Kaçırılmaması gerekirdi. Kırmızı kart gerekir diye çok net bir şey söyleyemem, sarı kart gösterse de kabul ederdim ama kaçmaması gereken bir pozisyon.

Rosier'in 90+4'te gördüğü kırmızı kart

Lale Orta: Burada Gökhan rakibinin atılmasını sağlayacak bir hareketi başlatıp hiç cezalandırılmıyor ama Rosier kırmızı kart görüyor. Yaptığı hareket kesinlikle kırmızı kart. Rosier edep bölgesini kendisine vuran rakibine gösteriyor. Bunun karşılığı da kırmızı karttır. Doğru karar.

Bülent Yıldırım: Rosier'in, Gökhan'ı hedef alarak yaptığı yakışıksız hareketin karşılığı kırmızı karttır. Karar doğru.

Deniz Çoban: Üzerine konuşulacak çok bir şey yok. Doğru karar.