Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve havayolu İle İstanbul’a gidecek. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve kırmızı kart cezalısı Dimitrios Kolovetsios ile Mario Gavranovic forma giyemeyecek. Geride kalan 15 hafta sonunda 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Kayserispor, toplam 19 puan topladı.

Yarın İstanbul’da Kayseri’de oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00’da başlayacak ve karşılaşma da Ali Şansalan düdük çalacak.

İHA