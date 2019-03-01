Beşiktaş ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kayseri'de 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan ancak ikinci yarıda Fenerbahçe'nin attığı gollerle 3-3 berabere kalan Beşiktaş şampiyonluk yarışından 2 puan daha uzaklaşmıştı. Başakşehir ile arasındaki puan farkı 11 olan Siyah-Beyazlılar Kayseri deplasmanında galibiyet peşinde olacak. Beşiktaş'ta cezası sona eren Ljajic, Kayserispor maçında forma giyebilecek. Ayrıca Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Kagawa Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı.

Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, Serkan Çınar dördüncü hakem olacak.

Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Mansah, Şamil, Deniz, Chery, Umut, Kravets

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljaji, Lens, Burak

Beşiktaş moralsiz bir hafta yaşadı!

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve bir çok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0'dan 3-3'gelen Fenerbahçe derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette. Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş'in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.

Beşiktaşlı futbolcular ise tüm bu gelişmelerin ışığında Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor.

ADEM LJAJIC VE RICARDO QUARESMA YENİDEN ONBİRDE

Siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül sakatlığı, Necip Uysal ise sarı kart cezasından dolayı Kayserispor'a karşı forma giyemezken, cezası biten Adem Ljajic takıma geri dönecek.

Şenol Güneş, cezası biten Ljajic'i yeniden onbire yazacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Lens'in yerine de Quaresma'yı yeniden sahaya sürecek. Sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında kadroya alınmayan Gökhan Gönül'ün yerine ise iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve orta sahanın Atiba-Medel'den kurulması. İkinci alternatif ise Adriano'nun sağ beke geçerek sol bekte Caner Erkin'in oynaması olacak. Kagawa'da sakatlığı nedeniyle maçın kadrosua alınmadı.

Defans ve hücum hattında başka bir değişiklik yapması beklenmeyen Güneş'in, Kayserispor karşısına çıkartması muhtemel onbir şu şekilde:

Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak

CEZA SINIRINDA İKİ FUTBOLCU

Beşiktaş'ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkacak.

Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor'a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.







