Kayserispor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig 'in 35.haftasında Kadir Has stadında oynanacak Kayserispor- Beşiktaş maçının bilet fiyatları belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanacak maçın biletleri bugün saat 11:00'de satışa çıkarılacak. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Beşiktaş maçının bilet fiyatları 40 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün bileti: 40 TL

Kuzey tribün bileti: 40 TL

Doğu üst tribün bileti: 70 TL

Doğu Alt tribün bileti: 100 TL

Batı Alt tribün bileti: 120 TL

Batı Balkon tribün bileti: 150 TL

Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)