Kayserispor-Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un vuruşu ile başladı.

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, penaltı noktasına ortaladı ve uçarak kafa vuruşunu yapmak isteyen Burak Yılmaz, Şamil'e takıldı. Böylece ilk tehlikeli atak konuk ekip Beşiktaş'tan gelmiş oldu.

Lung harika kurtardı

13.dakikada Burak Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, Kayserispor kalecisi Lung topu harika çıkardı.

15.dakikada Beşiktaş'ta Varela'ya yapmış olduğu faul sonrası sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç futbolcu haftaya oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

22.dakikada Lopes'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Varela, çok yakın mesafeden kaleyi bulamadı.

25. dakikada Beşiktaş kalesinde bir büyük tehlike daha yaşandı. Umut'un hareketlendiği topta ofsay tbayrağı kalktı ancak oyun devam etti. Umut'un çevirdiği topta Mensah sert vurdu ama top kaleyi bulmadı.

33.dakikada Kayserispor'da Mensah sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerine Hasan Hüseyin oyuna dahil oldu.

Atiba gollerine devam ediyor!

38.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Güven topu ceza sahası içine kafayla aşırdı ve Atiba kale içinde topu plase ile filelere gönderdi ve Siyah-Beyazlılar 1-0 öne geçti. Kanadalı orta saha oyuncusu, son üç deplasman maçında üç gol attı.

Atiba, attığı golden sonra böyle sevindi

41.dakikada Kayserispor takımında Oleksandr Kucher, Quaresma'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41. dakikada Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Quaresma'nın pasında kale ağzında topla buluşan Ljajic, yaptığı vuruşta takımını golle buluşturamadı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Siyah-Beyazlılar ikinci yarıya hızlı başladı. 47. dakikada Dorukhan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Güven'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Kayserispor'da Kravets bir anda hızlandı ve ceza sahasına girdi. Penaltı noktasına yaptığı sert ortayı Karius yatarak kontrol etti.

Maç hareket kazandı. ev sahibi ekip gol atmak için Beşiktaş kalesine yükleniyor.Savunmanın arkasına iyi sarkan Kravets, vuruşunda Karius'u geçemedi ancak pozisyonun devamında ofsayt bayrağı kalktı.

Kravets sonunda golü buldu!

57.dakikada sol kanattan Varela'nın yaptığı ortaya çok güzel bir kafa vuruşu yapan Artem Kravets, skora dengeyi getirdi: 1-1

60.dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan oyundan çıktı ve yerine Roco girdi.

Deniz Türüç Kayseri'yi öne geçirdi!

62.dakikada Atiba'ya baskı yapan Deniz, topu kaptı ve hızla ceza sahasına girdi. Karius'un yanından topu ağlara gönderen Deniz, Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi.

71. dakikada Kayserispor'da Varela oyundan çıktı Levent oyuna girdi.

Umut Bulut'un indirdiği topta Deniz Türüç iyi bir topuk pası bıraktı. Şamil topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra VAR'a giden Suat Arslanboğa pozisyonda faul olduğu kararını verdi.

80. dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Oğuzhan oyuna girdi.

Caner'den kritik gol!

90.dakikada maç böyle bitecek derken Beşiktaş'ta Caner Erkin'in yaptığı orta kimseye çarpmadan direk kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kayserispor - Beşiktaş 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Bıyık, Kucher, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan, Larin, Mustafa Pektemek

Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Güneş, geçen hafta ligde 3-3 sona eren Fenerbahçe maçına göre kadroda dört değişiklik yaptı.

Sakatlıkları bulunan Shinji Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu maçta yedek soyunan Jeremain Lens ve Isimat-Mirin’in yerine, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk 11’de şans buldu.

Siyah-beyazlı takım maça, Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz 11’iyle çıktı.

Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, bir maç aradan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında 11’deki yerini aldı.

Hikmet Karaman’dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 23. haftasında 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı.

Karaman, Atila Turan’ın yerine savunmada Kana Bıyık’a, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla Hollanda’ya giden Chery’nin yerine ise Varela’ya forma verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Kucher, Sapunaru, Kana Bıyık, Şamil Çinaz, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut, Kravets 11’iyle sahada yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Beşiktaş maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Beşiktaş taraftarları da takımlarını destekledi.