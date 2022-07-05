Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında başlayacak

Süper Lig 2022-2023 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 19 takımın mücadele vereceği ve 38 hafta sürecek yeni sezonda her takım 18 maç yapacak. 19 takımdan birisi olan Yukatel Kayserispor’da lige deplasmanda start verecek ve sezonu evinde nokta koyacak. Sezonun 1. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçla sezonu açacak olan Sarı-Kırmızılılar, ligin 3.haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda, ligin 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda, ligin 8. haftasında Trabzonspor ile evinde, 10.haftada Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

Kayserispor’un 2022-2023 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1.Hafta: Beşiktaş (D)

2.Hafta: İstanbulspor (İ)

3.Hafta: M. Başakşehir (D)

4.Hafta: Giresunspor (İ)

5.Hafta: Fenerbahçe (D)

6.Hafta: Antalyaspor (İ)

7.Hafta: Atakaş Hatayspor (D)

8.Hafta: Trabzonspor (İ)

9.Hafta: Ümraniyespor (D)

10.Hafta: Galatasaray (İ)

11.Hafta: Kasımpaşa (D)

12.Hafta: Adana Demirspor (İ)

13.Hafta: Gaziantep FK (D)

14.Hafta: Konyaspor (İ)

15.Hafta: BAY

16.Hafta: Alanyaspor (D)

17.Hafta: Karagümrük (İ)

18.Hafta: Ankaragücü (D)

19. Hafta: Sivasspor (İ)

İHA